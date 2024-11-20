İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim"

"100 BİN LİRA MAAŞ DAHA GÖRMEDİM"

İş makinesi operatörlerinin bilinenin aksine çok yüksek meblağlarda maaş almadıklarını dile getiren operatör Yüceli, “Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bu işi her kişi yapamaz, iş makinesinin bakımından sorumlu yağcı yetişmiyor. Eleman yetişmiyor." ifadelerini kullandı.



Operatörlerin 80 - 100 bin lira arasında maaş aldığını görmediğini belirterek, "Benim şuanda aldığım maaş 60 bin lira civarındadır. Bu iş ağır olduğu için herkes yapamıyor. Bu yüzden eleman da yetişmiyor." dedi.