İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim"
Kahramanmaraş depremi sonrası sonrası 11 ilde inşaat çalışmaları hızlandı. Bu süreçte kalifiyeli iş makinası operatörü ihtiyacı arttı. Operatörlerin aldıkları maaşlar birçok kişide merak uyandırmış, aylık kazançlarının ise 100 bin lirayı bulduğu iddia edilmişti. Ancak operatörler, en fazla aylık 60 bin lira kazandıklarını dile getirdi.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da iş makinesi operatörleri yoğun bir şekilde mesailerini sürdürüyorlar.