İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim"

Kahramanmaraş depremi sonrası sonrası 11 ilde inşaat çalışmaları hızlandı. Bu süreçte kalifiyeli iş makinası operatörü ihtiyacı arttı. Operatörlerin aldıkları maaşlar birçok kişide merak uyandırmış, aylık kazançlarının ise 100 bin lirayı bulduğu iddia edilmişti. Ancak operatörler, en fazla aylık 60 bin lira kazandıklarını dile getirdi.

İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim" - 1

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da iş makinesi operatörleri yoğun bir şekilde mesailerini sürdürüyorlar.

NTVPARA HABERLERİ

İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim" - 2

Operatörlerin aldıkları maaşlar birçok kişide merak uyandırmıştı. Deneyim sürelerine göre maaşları değişen operatörlerin maaşlarının bölgede en yüksek 100 bin liraları bulduğu iddia edilmişti.

İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim" - 3

Çocukluğundan beri iş makinesi sektöründe olduğunu ifade eden operatör Mehmet Yüceli, 80 – 100 bin lira bandındaki rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 60 bin lira maaş aldıklarını dile getirdi.

İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim" - 4

"100 BİN LİRA MAAŞ DAHA GÖRMEDİM"

İş makinesi operatörlerinin bilinenin aksine çok yüksek meblağlarda maaş almadıklarını dile getiren operatör Yüceli, “Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bu işi her kişi yapamaz, iş makinesinin bakımından sorumlu yağcı yetişmiyor. Eleman yetişmiyor." ifadelerini kullandı.

Operatörlerin 80 - 100 bin lira arasında maaş aldığını görmediğini belirterek, "Benim şuanda aldığım maaş 60 bin lira civarındadır. Bu iş ağır olduğu için herkes yapamıyor. Bu yüzden eleman da yetişmiyor." dedi.

İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim" - 5

"TECRÜBELİ OPERATÖRÜN MAAŞI 60 BİN LİRA"

Operatör Hakan Uzun, tecrübeli bir operatörün aylık maaşının 60 bin TL civarında olduğunu belirtti.

Acemi operatörlerin asgari ücretle mesleğe başladığını ifade eden Uzun, "Tecrübeli bir operatör olmak için en az 5 yıl zaman ihtiyacı var. Sektör, tecrübesiz operatörlerle iş götürmeye çalıştığı için kazalar oluyor." dedi.

İş makinası operatörlerinin maaş bilmecesi: "Çocukluğumdan beri 100 bin lirayı görmedim" - 6
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