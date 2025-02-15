İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son gün ne zaman? (İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri)

HANGİ ALANLARDA UYGULANACAK?



Program, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.