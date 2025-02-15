İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son gün ne zaman? (İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri)
İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci devam ediyor. Açıklamalar ardından İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı. Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanabilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için son gün ne zaman?
İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu. İşte, İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgiler...