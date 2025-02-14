İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman?
İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların tarihi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, programdan bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencin istifade etmesinin planlandığını ifade etmişti. Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman?
İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu. İşte, İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgiler...