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İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar 2022? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Vatandaşların iş bulamadıkları süre içinde hayatlarını idame etmeleri için İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı ödemeleri 2022 yılı itibariyle zamlandı. 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı; 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 11:12

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar 2022? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? - 1

İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hesabına işsizlik maaşı yatıyor.

maaşı 2022 yılından itibaren hesaplara zamlı olarak yatırılıyor.

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar 2022? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? - 2

İŞSİZLİK MAAŞI 2022 YILINDA NE KADAR OLDU?

2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı.

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı; 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar 2022? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? - 3

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar 2022? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? - 4

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar 2022? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? - 5

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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