İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 işsizlik ödeneği zammı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirledi. Bu gelişmenin ardından gelecek yılki işsizlik maaş ödemesinin miktarı da merak ediliyor. Gerekli şartları sağlayan işsiz vatandaşların alacağı yeni miktar netlik kazandı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar olacak?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 işsizlik ödeneği zammı - 1

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin netleşmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. İşte, 2025 işsizlik maaş zammında son durum...

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İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 işsizlik ödeneği zammı - 2

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 işsizlik ödeneği zammı - 3

2025 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL seviyesine çıkacak.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 işsizlik ödeneği zammı - 4

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

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