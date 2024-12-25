İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 işsizlik ödeneği zammı
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirledi. Bu gelişmenin ardından gelecek yılki işsizlik maaş ödemesinin miktarı da merak ediliyor. Gerekli şartları sağlayan işsiz vatandaşların alacağı yeni miktar netlik kazandı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar olacak?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin netleşmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. İşte, 2025 işsizlik maaş zammında son durum...