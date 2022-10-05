İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise "Conde Nast Traveler dergisi okuyucuları anketini önemsiyoruz. Çünkü buradaki seçiciler, Conde Nast grubunun dergilerini okuyan, sosyal medyada takip eden kişilerden oluşuyor. Bu seçimde 240 bin kişi oy attı ve bunun sonucunda da geçen sene ikinci olduğumuz listede bu yıl dünyanın en iyi havalimanı statüsünü kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



