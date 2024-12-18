İstanbul listede tek başına: Türkiye’de küresel il olma potansiyeli taşıyan 5 şehir belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2024-2028 yıllarını kapsayan Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi’nde, İstanbul’un her bakımdan ülkenin merkezi konumunda olduğu vurgulandı. Türkiye’deki tek küresel kent İstanbul olurken, küresel kent olma potansiyeli taşıyan 5 kent de belirlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2024-2028 yıllarını kapsayan Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi’nde, İstanbul’un her bakımdan ülkenin merkezi konumunda olduğu vurgulandı. Türkiye’deki tek küresel kent İstanbul olurken, küresel kent olma potansiyeli taşıyan 5 kent de belirlendi.