İstanbul listede tek başına: Türkiye’de küresel il olma potansiyeli taşıyan 5 şehir belli oldu

KÜRESEL ENTEGRASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENDİ

Belgeden derlenen bilgilere göre, strateji doğrultusunda atılan adımların başında mekansal tipoloji küresel entegrasyon geldi.

Dijitalleşme ve mobilite artışı gibi uluslararası gelişmelerin ışığında ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşim giderek artarken bu durumun beraberinde fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği görüldü.

Dolayısıyla ilk olarak bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi hedeflendi.

Yapılan analizler neticesinde Türkiye’nin uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkilerinin her geçen gün arttığı belirlenirken bu ilişkileri artırma potansiyeli bakımından bazı iller öne çıktı.

Bu kapsamda, küresel ve potansiyel küresel iller belirlendi.