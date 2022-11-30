İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul kuraları için geri sayım (2022 TOKİ kura çekimi sorgulama)

TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih duyuruldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti. İşte ayrıntılar.
Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.
28 Kasım'a kadar süren ikinci etap kuralarında Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini buldu. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekildi.
Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu.
TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;
"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."
Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü (Bugün) saat 11.00'de yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.
Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.