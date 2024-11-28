İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi
İstanbul’da araç yoğunluğunu azaltmak için yeni bir uygulama gündeme geldi. Trafik Tıkanıklığı Fiyatlandırması kapsamında belirli noktalara araçla girişlerin ücretli olması önerildi. Planın devreye alınması halinde pilot bölge olarak Eminönü seçilecek. Daha sonra Kadıköy, Beyoğlu gibi yoğun yerlere doğru genişleyecek. Çevreye zarar veren araçlardan daha fazla ücret alınacak.
İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni önlemler üzerinde çalışılıyor.
Megakentte artan trafik sorununa çözüm için bazı noktalarda girişin ücretli olmasına yönelik uygulamanın devreye alınması için öneriler geliyor.