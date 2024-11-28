İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi

İstanbul’da araç yoğunluğunu azaltmak için yeni bir uygulama gündeme geldi. Trafik Tıkanıklığı Fiyatlandırması kapsamında belirli noktalara araçla girişlerin ücretli olması önerildi. Planın devreye alınması halinde pilot bölge olarak Eminönü seçilecek. Daha sonra Kadıköy, Beyoğlu gibi yoğun yerlere doğru genişleyecek. Çevreye zarar veren araçlardan daha fazla ücret alınacak.

İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi - 1

İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni önlemler üzerinde çalışılıyor.

Megakentte artan trafik sorununa çözüm için bazı noktalarda girişin ücretli olmasına yönelik uygulamanın devreye alınması için öneriler geliyor.

NTVPARA HABERLERİ

İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi - 2

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında hazırlanan uygulamalar hayata geçirilirken, planın bir parçası olan Trafik Tıkanıklığı Fiyatlandırması ile araç sahiplerinin belirli bölgeler için giriş ücreti ödemesi öneriliyor.

İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi - 3

Planın devreye alınması halinde pilot bölge Emiönü olacak. Kadıköy de pilot bölgeye dahil edilecek. Daha sonra yeni uygulama yoğun bölgelere doğru genişleyecek.

İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi - 4

Pilot uygulama olarak seçilen Eminönü, yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanda sisteme dâhil edilecek. Ardından Kadıköy’ün Moda bölgesi uygulamaya katılacak.

İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi - 5

Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması ile de çevreye daha fazla zarar veren araçlardan ekstra ücret alınacak. Çevre dostu araçlar ise düşük tarife avantajından faydalanacak.

İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi - 6

İstanbul dünya genelinde trafik yoğunluğu sıralamasında 65. sırada yer alıyor. Şehirde yıllık trafikte kaybedilen süre 104 saat olarak belirleniyor.

İstanbul trafiğine çözüm aranıyor: Eminönü ve Kadıköy için ücret önerisi - 7

Belirli bölgelere ücretli araç girişi uygulaması dünya genelinde kullanılıyor. Londra, New York, Stockholm, Milan ve Singapur bu sistemi başarıyla uygulayan şehirler arasında yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER