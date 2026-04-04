İstanbul'a 3 milyon liralık yeni destek paketi. Kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntıları belli oldu... Kimler başvurabilir, kredi şartları neler?

1. KATEGORİ: T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler

2. KATEGORİ: Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)

3. KATEGORİ: Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler

4. KATEGORİ: A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50 B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 oranında faiz indirimi yapılacak. Örneğin 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50= yıllık 1,25 oranına varan indirimden faydalanabilecek.