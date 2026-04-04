İstanbul'a 3 milyon liralık yeni destek paketi. Kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntıları belli oldu... Kimler başvurabilir, kredi şartları neler?
04.04.2026 16:37
Son Güncelleme: 04.04.2026 16:47
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'a kentsel dönüşüm için 3 milyon liralık kredi desteği verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kredi desteğinin ayrıntılarını paylaştı.
İstanbul'un kentsel dönüşümü için yeni destek paketi açıklandı.
3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle ödenebilecek.
Kentsel dönüşüm için kredi desteğini Dünya Bankası sağlayacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlanacağını belirtti.
BAZI GRUPLARA FAİZ İNDİRİMLERİ DE YAPILACAK
1. KATEGORİ: T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler
2. KATEGORİ: Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)
3. KATEGORİ: Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler
4. KATEGORİ: A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50 B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 oranında faiz indirimi yapılacak. Örneğin 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50= yıllık 1,25 oranına varan indirimden faydalanabilecek.
KREDİ ŞARTLARI NELER?
-Açık, devam eden icra kaydı olmamalı
-Açık, devam eden takip kaydı olmamalı
-Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı
-Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70 aşmamalı.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
1- SÖZLEŞME
Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler.
2- MÜTEAHHİT BAŞVURUSU
Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.
3-VATANDAŞ BAŞVURUSU
Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.