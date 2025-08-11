İstanbul'da belli noktalara yerleştirildiler... Depremi onlar tespit edecek

HEPSİ TEK TEK KAYIT ALTINA ALINIYOR



Depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve duyurulmasına ilişkin sistematik ağ hizmet vermeye devam ediyor.



Ülkemizin birçok noktasında deprem gözlem ağları bulunuyor ve her sarsıntıyı tespit ediyor.



Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 950 istasyonu her saniye yer kabuğunda olan sarsıntıları analiz ederek deprem aktivitesini gözlemliyor.



Kandilli Rasathanesi de Türkiye genelinde 309 noktaya hız ölçer ve ivme ölçer cihazlarını yerleştirdi.