İstanbul'da belli noktalara yerleştirildiler... Depremi onlar tespit edecek

Türkiye'de depreme ilişkin resmi açıklamaları AFAD gerçekleştiriyor. AFAD'ın Türkiye genelinde 950 noktada deprem istasyonu bulunurken Kandilli Rasathanesi'nin de 309 cihazı bulunuyor.

Türkiye'nin deprem gerçeği son yıllarda kendisini çok kez hatırlatmaya başladı. 1999 Marmara Depremi'yle başlayan deprem farkındalığı Kahramanmaraş merkezli depremle pik yaptı. Son yılların en büyük depremlerinden bazıları Türkiye'de olmaya devam ederken geçtiğimiz gün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki deprem korkuları yeniden ortaya çıkardı.

HEPSİ TEK TEK KAYIT ALTINA ALINIYOR

Depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve duyurulmasına ilişkin sistematik ağ hizmet vermeye devam ediyor.

Ülkemizin birçok noktasında deprem gözlem ağları bulunuyor ve her sarsıntıyı tespit ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 950 istasyonu her saniye yer kabuğunda olan sarsıntıları analiz ederek deprem aktivitesini gözlemliyor.

Kandilli Rasathanesi de Türkiye genelinde 309 noktaya hız ölçer ve ivme ölçer cihazlarını yerleştirdi.

İSTANBUL'DA KAÇ TANE VAR?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'da 24 adet cihaz bulunuyor. Bunlardan bazıları hız ölçer bazıları da ivme ölçer olarak hizmet veriyor.

İşte sismik cihazların bulunduğu noktalar

AVCILAR

BAKIRKÖY

BOĞAZKÖY

BURGAZADA

BÜYÜKADA

BÜYÜKADA 1

BÜYÜKÇEKMECE

CADDEBOSTAN

ÇATALCA

ÇATALCA 2

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

GÜZELCE

HAYDARPAŞA

HEYBELİADA

İTÜ TUZLA

KANDİLLİ

KARTAL

KARTAL

KİLYOS

ŞİLE

SİLİVRİ

SİLİVRİ 1

SİNANOBA

YEŞİLKÖY

