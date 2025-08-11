İstanbul'da belli noktalara yerleştirildiler... Depremi onlar tespit edecek
Türkiye'de depreme ilişkin resmi açıklamaları AFAD gerçekleştiriyor. AFAD'ın Türkiye genelinde 950 noktada deprem istasyonu bulunurken Kandilli Rasathanesi'nin de 309 cihazı bulunuyor.
Türkiye'nin deprem gerçeği son yıllarda kendisini çok kez hatırlatmaya başladı. 1999 Marmara Depremi'yle başlayan deprem farkındalığı Kahramanmaraş merkezli depremle pik yaptı. Son yılların en büyük depremlerinden bazıları Türkiye'de olmaya devam ederken geçtiğimiz gün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki deprem korkuları yeniden ortaya çıkardı.