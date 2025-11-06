İstanbul'da ev fiyatları nerelerde doyuma ulaştı? Sosyal konut projesi fiyatları düşürür mü, uzmanlar açıkladı

Konut satışlarını değerlendiren MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, “Konut satışlarında artış görülmesine rağmen fiyatların genel olarak yatay seyretmesi, talebin niteliği ve finansman koşullarıyla yakından ilgili. Türkiye’de ipotekli satışların payı hâlâ düşük; Eylül 2025 itibarıyla sadece yüzde 14,1 seviyesinde. Krediye erişim zayıf olduğunda, piyasa daha çok nakit alıcılara dayanıyor ve bu da genel fiyat artışını sınırlıyor. İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 22–24 civarında yükselse de, bu artış daha çok markalı projelerde yansıyor çünkü bu projeler kalite, lokasyon ve sosyal donatı avantajıyla fark yaratıyor. Buna karşılık, markasız veya eski stokta bina yaşı, bakım eksikliği ve deprem dayanımı gibi faktörler fiyat artışını baskılıyor. Yabancıya satış payının da düşmesiyle talep yerli ve orta gelirli gruplara kaydı; bu da fiyat esnekliğini artırdı. Enflasyonun yüzde 32 bandına gerilemesiyle nominal fiyat artışı yavaşladı, reel bazda ise getiriler negatife döndü. Arsa payı yüksek, merkezi konumlu markalı projeler fiyatlarını korurken, ikincil stok pazarlıkla satılabiliyor. Sonuç olarak kredi daralması, yüksek maliyet ve seçici talep üçlüsü, markasız konutların değerlenmesini engelliyor.” dedi.