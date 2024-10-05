İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları)

İstanbul'da konut fiyatları cep yaktı. 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 4 milyon lirayı aştı. Değeri yüksek ilçelerde fiyatlar 12 milyon liraya yaklaşırken, 5 ilçede il ortalaması ikiye katlandı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları...

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 1

İstanbul'da konut fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 4 milyon lirayı aştı. Bazı ilçelerde fiyatlar 12 milyon liraya dayandı.

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İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 2

Bir gayrimenkul değerleme şirketi İstanbul'da konut fiyatlarına ilişkin araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ortalama metrekare konut fiyatı eylülde bir yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye yükseldi. İstanbul'da 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı.

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 3

Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş gibi değerli ilçelerde konut fiyatları İstanbul ortalamasının iki katını aştı.

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 4

İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekare büyüklüğünde bir konutun fiyatı şu şekilde gerçekleşti:

Esenyurt: 2 milyon 14 bin TL
Sultangazi: 2 milyon 800 bin TL
Beylikdüzü: 2 milyon 835 bin TL
Arnavutköy: 2 milyon 844 bin TL
Güngören: 2 milyon 982 bin TL

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 5

Silivri: 2 milyon 987 bin TL
Sultanbeyli: 3 milyon 66 bin TL
Avcılar: 3 milyon 130 bin TL
Bahçelievler: 3 milyon 155 bin TL
Sancaktepe: 3 milyon 188 bin TL

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 6

Esenler: 3 milyon 200 bin TL
Fatih: 3 milyon 283 bin TL
Gaziosmanpaşa: 3 milyon 295 bin TL
Bağcılar: 3 milyon 394 bin TL
Küçükçekmece: 3 milyon 469 bin TL

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 7

Pendik: 3 milyon 661 bin TL
Bayrampaşa: 3 milyon 702 bin TL
Çatalca: 3 milyon 757 bin TL
Büyükçekmece: 3 milyon 761 bin TL
Çekmeköy: 3 milyon 894 bin TL

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 8

Tuzla: 3 milyon 900 bin TL
Ümraniye: 4 milyon 369 bin TL
Kağıthane: 4 milyon 375 bin TL
Başakşehir: 4 milyon 387 bin TL
Kartal: 4 milyon 525 bin TL

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 9

Zeytinburnu: 4 milyon 573 bin TL
Eyüpsultan: 4 milyon 697 bin TL
Ataşehir: 4 milyon 999 bin TL
Maltepe: 5 milyon 87 bin TL
Şişli: 5 milyon 657 bin TL

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 10

Beyoğlu: 6 milyon 100 bin TL
Üsküdar: 6 milyon 246 bin TL
Şile: 6 milyon 371 bin TL
Adalar: 7 milyon 504 bin TL
Bakırköy: 8 milyon 329 bin TL

İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları) - 11

Beykoz: 9 milyon 544 bin TL
Kadıköy: 9 milyon 883 bin TL
Beşiktaş: 11 milyon 425 bin TL
Sarıyer: 11 milyon 573 bin TL

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