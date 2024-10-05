İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları)
İstanbul'da konut fiyatları cep yaktı. 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 4 milyon lirayı aştı. Değeri yüksek ilçelerde fiyatlar 12 milyon liraya yaklaşırken, 5 ilçede il ortalaması ikiye katlandı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları...
İstanbul'da konut fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 4 milyon lirayı aştı. Bazı ilçelerde fiyatlar 12 milyon liraya dayandı.