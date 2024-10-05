İstanbul'da konut almak hayal oldu: Fiyatlar 12 milyon liraya dayandı (İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları)

İstanbul'un ilçelerinde 100 metrekare büyüklüğünde bir konutun fiyatı şu şekilde gerçekleşti:



Esenyurt: 2 milyon 14 bin TL

Sultangazi: 2 milyon 800 bin TL

Beylikdüzü: 2 milyon 835 bin TL

Arnavutköy: 2 milyon 844 bin TL

Güngören: 2 milyon 982 bin TL