İstanbul'da ulaşıma yüzde 20 zam. Taksimetre ve abonman ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kapsamda, elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya yükseltildi.

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya çıkartıldı. Marmaray'da 1-7 istasyon arası 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ise 59,76 liradan 74,70 liraya yükseltildi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 130,22 liradan 156,26 liraya çıktı.