İstanbul'da ulaşıma yüzde 20 zam. Taksimetre ve abonman ücretleri ne kadar oldu?
12.02.2026 14:52
Son Güncelleme: 12.02.2026 20:54
AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla İstanbul genelinde toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı.
ABONMANLAR NE KADAR OLDU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
Bu kapsamda, elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya yükseltildi.
Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya çıkartıldı. Marmaray'da 1-7 istasyon arası 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ise 59,76 liradan 74,70 liraya yükseltildi.
Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 130,22 liradan 156,26 liraya çıktı.
TAKSİMETRE ÜCRETLERİ
Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya
Mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya
Zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya
Kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltildi.
İNDİ BİNDİYE DÜZENLEME
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücretinin ise 21 liradan 25 liraya yükseltildi.
OKUL SERVİSLERİNE ZAM
Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1757 liradan 2284,54 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken yeni tarifenin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Kentteki toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te ise yüzde 30 zam yapılmıştı.