İstanbul'da ulaşıma zam talebi. Taksimetre ve abonman ücretleri ne kadar olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi komisyonlarında ulaşım ücretleri hakkında yeni teklif hazırlandı. Hazırlanan teklifte kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması istendi.

Bu kapsamda, elektronik tam biletin 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya çıkarılması istendi.

Mavi Kart aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılması istendi.