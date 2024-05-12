İstanbul’daki düğün salonlarında erken rezervasyon dönemi: “Ne kadar erken, o kadar karlı”
Düğün sezonu başladı. İstanbul’da düğün salonlarının yaz aylarındaki rezervasyonları yüzde 80 oranına ulaştı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, artan maliyetler nedeniyle 6-7 ay sonrasına rezervasyon yapıldığını belirterek, “Sözleşmeler yapıldıktan sonra bozulma ihtimali olmadığı için salonu tutanlar, gelecek olan zamlardan da etkilenmemiş oluyorlar. Kim ne kadar erken düğün salonu tutarsa o kadar kardadır.” dedi.
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yaz sezonu için yapılan ön rezervasyonlarla kentteki düğün salonlarının yüzde 80’inin dolduğunu söyledi.Sönmez, coronavirus salgını nedeniyle belirli bir dönem kapalı olan düğün salonlarının yavaş yavaş toparlanmaya başladığını, geçen yıl yaz döneminde pandemi öncesi rakamlara ulaştıklarını anlattı.