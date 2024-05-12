İstanbul’daki düğün salonlarında erken rezervasyon dönemi: “Ne kadar erken, o kadar karlı”

DÜĞÜN SALONLARINDA ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ

Sönmez, sektörün maliyetlerinin kontrol altına alınarak düşmesini temenni ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bugün gelen arkadaşlarımız 6-7 ay sonrasına düğün rezervasyonu yapıyor ve biz de buna göre fiyatlandırma yapıyoruz. Ama girdi maliyetlerinin artması bazen sektörel anlamda bizleri de zorlamaktadır. Arkadaşlarımız, ön rezervasyonlarda o günkü fiyat kuru, girdi maliyetleri üzerinden sözleşmelerini yapıyorlar. Sözleşmeler yapıldıktan sonra bozulma ihtimali olmadığı için salonu tutanlar, gelecek olan zamlardan da etkilenmemiş oluyorlar. Kim ne kadar erken düğün salonu tutarsa o kadar kardadır. Sektör olarak ön rezervasyondan memnunuz.”