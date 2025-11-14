İstanbul'daki radar noktaları nereler? Yüzlerce noktaya kondu, ceza yemeyin

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler arasında yer alan İstanbul'da hız sınırı denetimleri aralıksız devam ediyor. Yüzlerce noktaya konulan Elektronik Denetleme Sistemleri'yle araçlarda sadece hız değil telefonla konuşma gibi eylemler de tespit ediliyor.

Hız sınırlarını aşmamak için kurallara uyarak sürüş yapılması gerekiyor. EDS'ler ortalama hız tespiti yaptığı için kamera direklerinin altından geçerken yavaşlamak ceza yemeye engel olmuyor.