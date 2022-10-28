İstanbulkart kullananlar dikkat! Bunu yapmayanlar ücret ödeyecek (İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?)

İstanbulkart kişiselleştirme işleminin nasıl yapılacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklaması sonrasında sorgulanmaya başladı. Ulusal bayramlarda İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ücretsiz sağlanan toplu ulaşım araçlarından artık sadece İstanbulkart kişiselleştirmesi yapmış kişiler faydalanacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma" denildi.
Açıklamada, "Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta" ifadeleri kullanıldı.
Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’larının anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor.
Kişiselleştirme sistemini hayata geçirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web adresinden kayıt olunabiliyor.
İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek.
İstanbul'da ekim ayı itibarıyla resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.
Turist ve göçmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.
İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, ‘https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/’ adresi üzerinden yapılabiliyor.
İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek için linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.
Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.