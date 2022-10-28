İstanbulkart kullananlar dikkat! Bunu yapmayanlar ücret ödeyecek (İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?)

YIL SONUNDA KİŞİSELLEŞTİRİLMEMİŞ TÜM KARTLARA SON VERİLECEK

Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’larının anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor.



Kişiselleştirme sistemini hayata geçirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web adresinden kayıt olunabiliyor.



İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek.