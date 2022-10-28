ntv.com.tr

İstanbulkart kullananlar dikkat! Bunu yapmayanlar ücret ödeyecek (İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmayan vatandaşların, 29 Ekim'de ücretsiz toplu taşımadan faydalanamayacakları belirtildi. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart kullananlar dikkat! Bunu yapmayanlar ücret ödeyecek (İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?) - 1

İstanbulkart kişiselleştirme işleminin nasıl yapılacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklaması sonrasında sorgulanmaya başladı. Ulusal bayramlarda İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ücretsiz sağlanan toplu ulaşım araçlarından artık sadece İstanbulkart kişiselleştirmesi yapmış kişiler faydalanacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart kullananlar dikkat! Bunu yapmayanlar ücret ödeyecek (İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?) - 2

İBB VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma" denildi.

Açıklamada, "Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta" ifadeleri kullanıldı.

İstanbulkart kullananlar dikkat! Bunu yapmayanlar ücret ödeyecek (İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?) - 3

YIL SONUNDA KİŞİSELLEŞTİRİLMEMİŞ TÜM KARTLARA SON VERİLECEK

Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’larının anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor.

Kişiselleştirme sistemini hayata geçirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web adresinden kayıt olunabiliyor.

İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek.

İstanbulkart kullananlar dikkat! Bunu yapmayanlar ücret ödeyecek (İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?) - 4

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN TURİSTLER FAYDALANAMAYACAK

İstanbul'da ekim ayı itibarıyla resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

Turist ve göçmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.

İstanbulkart kullananlar dikkat! Bunu yapmayanlar ücret ödeyecek (İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?) - 5

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, ‘https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/’ adresi üzerinden yapılabiliyor.

İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek için linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME İÇİN TIKLAYIN

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER