İstanbulluların favorisi pazar tezgahlarında en çok o ürün satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı. Bu verilere göre Bayrampaşa Hali'nde ocak ayında, 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Hali'nde ise ocak ayında, 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satıldı. İki hale geçen ay 77 bin 453 ton meyve ve 117 bin 7 ton sebze olmak üzere toplamda 194 bin 460 ton ürün getirildiği belirlendi.