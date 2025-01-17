İşte konuşulan zam senaryoları: 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024 için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Yakın zaman önce belli olan emekli maaş zamlarının ardından şimdi de emekli ikramiyelerine gelecek zam oranı sorgulanıyor.