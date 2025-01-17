İşte konuşulan zam senaryoları: 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. 2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler de bayram ikramiyesi ödemelerine odaklandı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi için çeşitli zam senaryoları konuşuluyor.
İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024 için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Yakın zaman önce belli olan emekli maaş zamlarının ardından şimdi de emekli ikramiyelerine gelecek zam oranı sorgulanıyor.