İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede!

77 ŞİRKETTEN FAALİYET BAŞVURUSU

SPK verilerine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdiklerini beyan eden 77 şirket bulunuyor.



Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetine devam etmeyeceklerini bildiren 14 şirket ile başvurusu işlemden kaldırılan ve başvurusu işleme alınmayan 64 şirket yer alıyor.



SPK kararlarına göre, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının "faaliyette bulunanlar" listesinde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca kurulca yetkilendirildiği anlamına gelmiyor. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekiyor.