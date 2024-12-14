İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede!

Sermaye Piyasası Kurulu, 50'den fazla kripto para borsasına erişim engeli kararı aldı. Söz konusu şirketlerin Türkiye izinsiz faaliyet gösterdiği ve kaldıraçlı işlem seçeneği sunduğu tespit edildi. MEXC, Poloniex, Bitmex ve Phemex gibi şirketler de listede yer aldı.

İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede! - 1

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de izni olmadan hizmet sunmayı sürdüren 50'den fazla kripto para borsasının internet sitesine erişim engeli getirdi.

SPK, yayımladığı haftalık bültenle faaliyet izni olmayan kripto para borsalarına erişim engeli kararı aldığını duyurdu.

NTVPARA HABERLERİ

İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede! - 2

Söz konusu borsaların izinsiz Türkçe dil desteği sunduğu ve Türkiye'de reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, izinsiz borsaların Türk yatırımcılara yönelik yurt dışında kaldıraçlı işlem seçeneği sunduğu da aktarıldı.

İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede! - 3

BİLİNEN BORSALAR DA LİSTEDE

Bu gerekçelerle 108 internet sitesine erişim engeli getirildi. Bu sitelerin 50'den fazlasını kripto para borsaları oluşturdu.

SPK'nın kararı kapsamında MEXC, Poloniex, Bitmex, Phemex, Bitrue, Coinw, Deribit ve Coinex gibi bilinen şirketlere de erişim engellendi.

İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede! - 4

YASAL ÇERÇEVE TEMMUZDA OLUŞTURULDU

Türkiye'de kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçeve, "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile temmuz ayında oluşturuldu.

Bu kanunla kripto para piyasalarını düzenleme yetkisi SPK'ye verilirken bu alanda hizmet sunacak platformların Kuruldan faaliyet izni alması kararlaştırıldı.

İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede! - 5

Kanuna göre, Türkiye'de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kripto varlık hizmetlerine ilişkin doğrudan veya Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, ülkedeki yerleşik kişilere yönelik faaliyet olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet veren yabancı kripto para platformlarına da buradaki faaliyetleri için 3 aylık geçiş süreci tanınmıştı.

İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede! - 6

77 ŞİRKETTEN FAALİYET BAŞVURUSU

SPK verilerine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdiklerini beyan eden 77 şirket bulunuyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetine devam etmeyeceklerini bildiren 14 şirket ile başvurusu işlemden kaldırılan ve başvurusu işleme alınmayan 64 şirket yer alıyor.

SPK kararlarına göre, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının "faaliyette bulunanlar" listesinde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca kurulca yetkilendirildiği anlamına gelmiyor. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER