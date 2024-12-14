İzinsiz kripto borsalarına erişim engeli: Bilinen şirketler de listede!
Sermaye Piyasası Kurulu, 50'den fazla kripto para borsasına erişim engeli kararı aldı. Söz konusu şirketlerin Türkiye izinsiz faaliyet gösterdiği ve kaldıraçlı işlem seçeneği sunduğu tespit edildi. MEXC, Poloniex, Bitmex ve Phemex gibi şirketler de listede yer aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de izni olmadan hizmet sunmayı sürdüren 50'den fazla kripto para borsasının internet sitesine erişim engeli getirdi.
SPK, yayımladığı haftalık bültenle faaliyet izni olmayan kripto para borsalarına erişim engeli kararı aldığını duyurdu.