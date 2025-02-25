Jandarmanın semalardaki gözü bayrağı devretti
Türkiye’nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2'nin J11 kuyruk numaralı hava aracı, gökyüzünde 1 milyon saatlik uçuş sürecini tamamladı. Görev süresini tamamlayan SİHA, artık Baykar bünyesinde eğitim ve test uçağı olarak kullanılacak.
Türkiye’nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2'nin, gökyüzünde 1 milyon saati aşkın uçuş tecrübesine ulaşan filosunda yer alan J11 kuyruk numaralı hava aracı, 2016 yılında envantere girmesinin ardından 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayarak yeni bir görev dönemine geçti.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldığı günden bu yana terörle mücadele, emniyet ve asayiş, sınır güvenliği, arama-kurtarma ve stratejik altyapıların korunması gibi kritik görevlerde başarıyla hizmet veren Bayraktar TB2 J11 SİHA, 868 başarılı sortiyle 10 bin uçuş saatini tamamladı.
Baykar, J11 kuyruk nolu milli SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde gösterdiği üstün katkılar anısına komutanlığa bir sertifika takdim etti.