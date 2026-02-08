"Japon arabası" 20 yıl sonra geri döndü. Betonda kalite tartışması başladı
08.02.2026 08:36
NTV - Haber Merkezi
Türk Standartları Enstitüsü, bina beton kalitesini belirleyen bir yönetmelik yayımladı. Yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan "betonu elle karıştırma" maddesi de yenilendi. Uzmanlar bu yöntemin beton kalitesini düşüreceği görüşünde. (Haber: Deniz Tüysüz)
Binada beton dökümüne yeni yönetmelik tartışmayla geldi. Türk Standartları Enstitüsü, yayınladığı yeni yönetmelikte yaklaşık 20 yıldır uygulamada yer almayan “betonun elle karıştırılması” yöntemini yeniden gündemde. Söz konusu maddenin güncellenerek yönetmeliğe dahil edilmesi, sektörde tartışmalara yol açtı.
Türk Standartları Enstitüsü, bina yapımında kullanılan beton karma yöntemine ilişkin bir yönetmelik yayımladı. 1980'li yıllarda kullanılan ve "Japon Arabası" diye adlandırılan yöntemin yönetmelikte olması dikkat çekti.
İnşaat Mühendisi Şeref Alpago bu yöntemin daha hazır beton yokken kullanıldığına dikkat çekerek, "Seksenli, doksanlı yılların başında elle kırılan beton, japon arabalarıyla götürülüp dökülürdü. Bundan 20-25 yıl önce yapılmış betonların daha düşük çıkmasının sebebi bu." açıklamasında bulundu.
Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda elle beton karıştırma yöntemi kullanılmıyor.
Zaman içerisinde hazır beton kullanılmaya başlandığı ve Türkiye'de bu zamana kadar başka bir yöntemin kullanılmadığını belirten Şeref Alpago, bu dökülen betonların santrallerde ciddi kalitelerde üretildiğinin altını çizdi. Alpago, "Biz bu yöntemin beslenmesi, geliştirilmesi beklerken 90'lı yılların başına döndük." dedi.
Depreme dayanıklı binalar için özellikle hazır beton kullanılması tavsiye ediliyor.