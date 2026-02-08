"Japon arabası" 20 yıl sonra geri döndü. Betonda kalite tartışması başladı

Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda elle beton karıştırma yöntemi kullanılmıyor.

Zaman içerisinde hazır beton kullanılmaya başlandığı ve Türkiye'de bu zamana kadar başka bir yöntemin kullanılmadığını belirten Şeref Alpago, bu dökülen betonların santrallerde ciddi kalitelerde üretildiğinin altını çizdi. Alpago, "Biz bu yöntemin beslenmesi, geliştirilmesi beklerken 90'lı yılların başına döndük." dedi.

Depreme dayanıklı binalar için özellikle hazır beton kullanılması tavsiye ediliyor.