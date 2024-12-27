Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Son gelişmeler
Kademeli emeklilik konusu, emekli olamayan vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak çalışmalara odaklanan vatandaşlar bu kapsamda son bilgilere odaklandı. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son durum ne?
2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi.