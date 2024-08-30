Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Uzun süredir tartışma konusu olan çalışma saatleri ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu. Haftalık çalışma saatleri ve günleri konusunda çalışma olmadığını belirten Güler, "Sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir." dedi. Güler emeklilik sistemiyle ilgili de "Hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" açıklamasında bulundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilikle ilgili Avrupa ülkelerindeki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" dedi.