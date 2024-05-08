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Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler

Hükümet, uzun süredir planladığı kamuda tasarruf tedbirlerini genişletiyor. Tek merkezden yürütülecek tedbirlerle birlikte 100 milyar liralık tasarruf hedefleniyor. İşte kamuda harcamaları en aza indirmek için uygulanacak tedbirler...

Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinde kapsam genişliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

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Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler - 2

Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak. Harcamalar en aza indirilecek.

İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler...

Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler - 3

Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak.

Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler - 4

Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler - 5

Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.

Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.

Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler - 6

İLK ADIM BAKAN YERLİKAYA'DAN

Tasarruf tedbirleri kapsamında, bakanların tasarrufu kendi makamlarında başlatması planlanıyor.

Bu konuda ilk adımı atan ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler - 7

Bakan Yerlikaya kendi araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcıları’nın koruma araç ve koruma polis sayılarını azalttı.

Bu tedbirlere kabinenin diğer üyelerinin de katılacağı ifade ediliyor.

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