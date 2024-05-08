Kamuda tasarruf genişliyor: İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler
Hükümet, uzun süredir planladığı kamuda tasarruf tedbirlerini genişletiyor. Tek merkezden yürütülecek tedbirlerle birlikte 100 milyar liralık tasarruf hedefleniyor. İşte kamuda harcamaları en aza indirmek için uygulanacak tedbirler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinde kapsam genişliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.