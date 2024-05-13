Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanacak: Hangi tasarruf önlemleri alınacak?
Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanacak. Alınan tedbirleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyuracak. Tasarruf paketiyle birlikte az kaynakla etkin projeler yapılması ve 100 milyar liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor.Tasarruf paketinin ayrıntılarını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklayacak.