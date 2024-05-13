Kamuda yeni dönem başlıyor: İşte madde madde tasarruf tedbirleri

UYMAYANA CEZA KESİLECEK

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorunda olacak.



Tedbirlere uyum ilgili bakanlık tarafından denetlenecek.



Tasarruf genelgesinde aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.