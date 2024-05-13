Kamuda yeni dönem başlıyor: İşte madde madde tasarruf tedbirleri
Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek alınan tedbirleri madde madde açıkladı. Buna göre araç ve bina alımlarının durdurulmasından personel servislerine kadar birçok sınırlama uygulanacak. İşte tüm kamunun uyması zorunlu olan tedbirler...
TAŞIT ALIMI DURDURULACAK
Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirlendi.
Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl durdurulacak.