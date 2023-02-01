Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacakları taleplerin büyük bir bölümünü belirlediklerini, kalanları da en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Ağar, şunları kaydetti:



"Bakanlığa sunacağımız ortak metne son şeklini vermek için HAK-İŞ ile de temas halindeyiz. Bu kapsamda iki kez bir araya geldik. Faydalı ve verimli bir süreç oldu. Bu hafta bitmeden mali ve sosyal hakları içeren taleplerimizi netleştireceğiz. Ardından metni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacağız. Sözleşmelerin bir kısmının süresinin de dolduğu göz önünde bulundurularak, anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz."