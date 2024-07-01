Kapadokya'da yer altındaki limon depolarında denetleme

Doğan, "Bu limonlarımız Mersin ve Adana bölgesinden aşırı sıcaklara dayanamayacağı için 11 ayın sonuna doğru Ortahisar Kavak bölgesine nakliye ediliyor. Burada depomuzun bir özelliği var. Yazın 30-35 derece sıcaklıklarda, depo 9 dereceyi geçmeyecek şekilde limonlar muhafaza ediliyor. Çiftçi kardeşlerimiz Mersin ve Adana bölgesinden gönderiyorlar. Burada da özel firmalar satışlarını yapıyorlar. İç piyasada ve ihracata değerlendiriliyor. Şu anda fiyatlar 45-50 TL bandında devam ediyor. Mersin bölgesindeki maliyetler nedeniyle geçen yıl çok büyük zarar etti. Çiftçiler, emekleriyle kendi gayretleriyle 3-4 milyon adet depoladığımız bu malları bu yıl yapamadı. Parası yok, zarar ettiler. Mersin ve Adana bölgesinde işçi sıkıntısı var. Maliyet ve nakliye yüksek. Ortahisar ve Kavak'a 1 milyon sandık girişi oldu. Fiyatların yükselmesi ve çürük oranı bu yıl yüzde 30 oranında fiyatları etkiledi." diye konuştu.