Kara kış seraları vurdu: Verim azaldı fiyat arttı!

Hatay'da da son bir haftada hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü. Defne ilçesinde yurt dışına gönderilmek için serada yetiştirilen kapya biber başta olmak üzere birçok ürün zarar gördü.



Defne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararın büyük olduğu Toygarlı Mahallesi’nde ön inceleme ve tespit çalışması yaptı.