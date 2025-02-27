Kara kış seraları vurdu: Verim azaldı fiyat arttı!

Antalya'da son 1 haftada yaşanan aşırı soğuk, seralardaki ürünlerin olgunlaşmasını yavaşlattı. Bu durum fiyatları artırdı. 14 Şubat'ta 15 lira olan en düşük domates fiyatı, iki katına çıktı. Mersin ve Hatay'daki seralarda da zarar büyük.

Kara kış seraları vurdu: Verim azaldı fiyat arttı! - 1

Akdeniz bölgesi son bir haftadır soğuk havanın etkisi altındaydı.

Antalyalı çiftçiler, seralardaki ürünlerinin zarar görmemesi için nöbet tutuyordu. Ancak geceleri yaktıkları sobalar da, ürünlerini zirai dondan korumaya yetmedi.

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Kara kış seraları vurdu: Verim azaldı fiyat arttı! - 2

Ürünlerin olgunlaşması yavaşladığı için hasat miktarı düştü. Ürün arzında sıkıntı yaşandı. Fiyatlar arttı. Antalya'da 14 Şubat'ta 15 TL olan en düşük domates fiyatı, yüzde 100 artışla 30 TL'ye çıktı.

Kara kış seraları vurdu: Verim azaldı fiyat arttı! - 3

Mersin'deki ekili alanları da don vurdu. Çiçek açmış ağaçların tamamına yakını, seralardaki ürünlerin de yaklaşık yüzde 30'u zarar gördü.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, "Tarım Ürünleri Kriz Masası" kuruldu. Kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kara kış seraları vurdu: Verim azaldı fiyat arttı! - 4

Hatay'da da son bir haftada hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü. Defne ilçesinde yurt dışına gönderilmek için serada yetiştirilen kapya biber başta olmak üzere birçok ürün zarar gördü.

Defne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararın büyük olduğu Toygarlı Mahallesi’nde ön inceleme ve tespit çalışması yaptı.

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