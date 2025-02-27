Kara kış seraları vurdu: Verim azaldı fiyat arttı!
Antalya'da son 1 haftada yaşanan aşırı soğuk, seralardaki ürünlerin olgunlaşmasını yavaşlattı. Bu durum fiyatları artırdı. 14 Şubat'ta 15 lira olan en düşük domates fiyatı, iki katına çıktı. Mersin ve Hatay'daki seralarda da zarar büyük.
Akdeniz bölgesi son bir haftadır soğuk havanın etkisi altındaydı.
Antalyalı çiftçiler, seralardaki ürünlerinin zarar görmemesi için nöbet tutuyordu. Ancak geceleri yaktıkları sobalar da, ürünlerini zirai dondan korumaya yetmedi.