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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar

Zonguldak açıklarında yaşanan balık bolluğu, Karadeniz'de avlanan birçok balıkçı teknesini kente çekti. Marmara bölgesinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu gibi illerden denize açılan tekneler, avladıkları yaklaşık 50 ton palamudu Zonguldak'taki Kozlu Limanı'nda karaya çıkardı.

Haberler - DHA 18.09.2022 - 17:20

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar - 1

Karadeniz'de denize açılan balıkçı tekneleri, balık bolluğunu Zonguldak açıklarında buldu.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar - 2

Marmara Bölgesi'nden ve Trabzon, Samsun, Giresun ile Ordu gibi Karadeniz'in farklı illerinden denize açılan balıkçı tekneleri, Zonguldak açıklarında balık bolluğuyla karşılaştı.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar - 3

Karadeniz'den tonlarca balık yakalayan tekneler, Zonguldak'taki Kozlu Limanı'na gelerek kasaları karaya çıkardı.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar - 4

50 TON PALAMUT İNDİ

Limanda, dün geceden bu yana farklı gemilerden kasalar halinde yaklaşık 50 ton palamut indirildiği öğrenildi.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar - 5

30 İLA 40 LİRA 

Kamyonlara yüklenip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen balıkların fiyatları, boyutuna göre 20 ile 40 TL arasında değişiyor.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar - 6

Kozlu Balıkçı Barınağı'nda toptancılık yapan Çağrı Eliyazıcı, teknelerin genellikle palamut tuttuğunu belirterek, "Şu anda Zonguldak'ta 300-350'ye yakın gırgır teknesi var. Her birinde 2'şer 3'er bin kasa palamut var. Aşırı bir bolluk var. Böyle devam etmesini umuyorum. Burada deniz olan her ilden tekne var" dedi.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar - 7

Ordu'dan balık tutmak için denize açılan Bülent Okay ise "Denizde bereket var bu sene görüyoruz. Herkes ekmek aldı. Ereğli, Zonguldak arasında bolluk var. Çoğu tekne bu arada avlanıyor" diye konuştu.

Karadeniz'de palamut bolluğu: Tonlarca balıkla dönüyorlar - 8

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