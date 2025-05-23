Karayolları Trafik Kanunu sil baştan: İşte madde madde yeni trafik cezaları
Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Değişiklik, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor.
'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan düzenleme, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörüyor.
Teklifle birlikte, tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araçlar için uygulanan idari para cezası 9 bin 267 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek.
Hurdaya ayrılmış araçların karayolunda kullanılması halinde uygulanan ceza 18 bin 677 TL’den 46 binTL’ye çıkarılacak.