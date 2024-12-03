Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK, merakla beklenen kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, aralık ayı kira artış oranı ve memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Aralık ayında kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
Kasım ayı enflasyonu ve 12 aylık TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verileri sonrasında, ev, işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren aralık kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?