Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK, merakla beklenen kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, aralık ayı kira artış oranı ve memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Aralık ayında kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı) - 1

Kasım ayı enflasyonu ve 12 aylık TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verileri sonrasında, ev, işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren aralık kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

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Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı) - 2

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer alıyordu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07'ydi.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı) - 4

EKİM AYINDA ENFLASYON NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 artmıştı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 1,29 artış göstermişti.

Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK kasım ayı TÜFE kararı) - 5

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

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