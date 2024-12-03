Kasım ayı enflasyonu belli oldu

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Enflasyonda aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı.

Bu grubu yüzde 2,88 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,81 ile ev eşyası izledi. Giyim ve ayakkabı grubu yüzde yüzde -0,25 ile en çok azalan grup oldu.



Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,49 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitim grubunu yüzde 74,45 ile konut, yüzde 59,38 ile lokanta ve oteller takip etti.



Üretici fiyatlarında da gerileme devam etti. Kasımda aylık üretici enflasyonu yüzde 0,66 seviyesine geldi. Yıllık üretici enflasyonu da yüzde 29,47'ye geriledi.