Kasım ayı enflasyonu belli oldu
TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Enflasyonda gıda fiyatlarının etkisi hissedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a geriledi.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 60,45 oldu.
Tüketici fiyatları, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e inmişti.