Kasım ayı enflasyonu belli oldu

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Enflasyonda gıda fiyatlarının etkisi hissedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a geriledi.

Kasım ayı enflasyonu belli oldu - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 60,45 oldu.

Tüketici fiyatları, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e inmişti.

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Kasım ayı enflasyonu belli oldu - 2

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Ekonomistler, kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi bekliyordu.

Yıllık tarafta ise piyasa beklentisi yüzde 46 civarında şekilleniyordu.

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Kasım ayı enflasyonu belli oldu - 3

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Enflasyonda aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı.

Bu grubu yüzde 2,88 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,81 ile ev eşyası izledi. Giyim ve ayakkabı grubu yüzde yüzde -0,25 ile en çok azalan grup oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,49 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitim grubunu yüzde 74,45 ile konut, yüzde 59,38 ile lokanta ve oteller takip etti.

Üretici fiyatlarında da gerileme devam etti. Kasımda aylık üretici enflasyonu yüzde 0,66 seviyesine geldi. Yıllık üretici enflasyonu da yüzde 29,47'ye geriledi.

Kasım ayı enflasyonu belli oldu - 4

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu kasım ayında aylık bazda yüzde 3,07 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 57,99 olarak açıklandı.

İTO'ya göre en yüksek fiyat artışı giyim ve kira kalemlerinde gerçekleşti.

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Türk-İş, mutfak enflasyonunun kasım sınırlı artış gösterdiğini açıkladı.

Kasım ayında açlık sınırı 20 bin 562 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 67 bin liraya yaklaştı. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde 0,64 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 67,20 oldu.

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 3 bin 506 liraya çıktı.

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MERKEZ BANKASI: ENFLASYONDA GIDA ETKİSİ ÖNE ÇIKACAK

Merkez Bankası, öncü göstergelerin kasım ayında da enflasyon üzerinde gıda etkisinin öne çıkacağını bildirdi.

TCMB'nin politika faizini sabit tuttuğu toplantı tutanaklarında, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisine dikkat çekildi.

Merkez Bankası, ayrıca maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

Kasım ayı enflasyonu belli oldu - 7

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Vatandaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi kasımda 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine indi.

Reel sektörün beklentisi de 1,7 puan düşüşle yüzde 47,8'e geriledi.

Piyasa katılımcılarının beklentisi de 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine düştü.

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