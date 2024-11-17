Kasım ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası PPK toplantısında: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayında vereceği politika faizi kararını yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Kasım ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası PPK toplantısında: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

Kasım 2024 Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak. Politika faizi kararını duyuracak olan Merkez Bankası'nın faiz artışı yapıp yapmayacağı karar sonrası netleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Merkez Bankası toplantısı ayrıntıları...

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Kasım ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası PPK toplantısında: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Kasım ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası PPK toplantısında: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Kasım ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası PPK toplantısında: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 4

Duyuruda, Kurulun enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydettiği vurgulanarak, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğine ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğine işaret edildi.

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