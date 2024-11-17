Kasım ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası PPK toplantısında: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayında vereceği politika faizi kararını yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Kasım 2024 Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak. Politika faizi kararını duyuracak olan Merkez Bankası'nın faiz artışı yapıp yapmayacağı karar sonrası netleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Merkez Bankası toplantısı ayrıntıları...