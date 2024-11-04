Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kasım ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, güncel TÜFE oranlarına göre belirlenecek. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?