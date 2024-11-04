Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Kasım ayı kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşti ve kasım ayında uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Temmuz ayında yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar güncel TÜFE rakamları üzerinden zam yapacak. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kasım ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, güncel TÜFE oranlarına göre belirlenecek. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

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Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SONA ERMİŞTİ

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Kasım ayında sözleşmesi yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine kasım ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve kasım ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 62,02 olmasının ardından yüzde 62,02 olarak uygulanacak.

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 62,02

Kira Artış Tutarı: 9 bin 303 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 303TL

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL

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