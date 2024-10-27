Kaybolmaya yüz tutan bir meslek: Son iki ustası baba-oğul
Kaybolmaya yüz tutan bir meslek olan elekçiliğin son iki ustası kaldı. 83 yaşındaki Mehmet Erdoğan ve oğlu Ali Erdoğan, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda el emeği ile üretimlerini sürdürüyor. Meslekte 24 yıldır çırak yetişmiyor, yetişen elemanlar ise başka mesleklere yöneliyor.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı Kestanepazarı Camii yanındaki 40 metrekarelik dükkanında elek ve takunya imalatı yapan 83 yaşındaki Mehmet Erdoğan, oğlu 54 yaşındaki Ali Erdoğan ile birlikte, mesleğin İzmir'deki son temsilcileri kaldı.