Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti

Yapılan denetimlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 6 artarak 201'e çıktı.



Konya'nın Emirgazi ilçesinde faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri"nde yapılan denetimlerde Adana kebap ve köftede domuz eti tespit edildi.



Yapılan diğer denetimlerde de bitkisel macun ve enerji içeceğinde de ilaç etken madde tespit edildi.