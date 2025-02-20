Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek ve taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Yapılan denetimlerde Konya'da faaliyet gösteren bir firmanın adana kebap ve köftesinde domuz eti tespit edildi. İşte Bakanlığın listesinde yer alan sahte ürün ve üreticiler......

Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

NTVPARA HABERLERİ

Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti - 2
Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti - 3

Yapılan denetimlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 6 artarak 201'e çıktı.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri"nde yapılan denetimlerde Adana kebap ve köftede domuz eti tespit edildi.

Yapılan diğer denetimlerde de bitkisel macun ve enerji içeceğinde de ilaç etken madde tespit edildi.

Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti - 4

Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait liste de güncellendi. Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılan ürün sayısı 21 artarak 977'ye yükseldi.

Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti - 5

Yapılan denetimlerde baharatlarda yabancı madde, Çayda gıda boyası, sucukta kanatlı eti ve köfte sakatat tespit edildi.

Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti - 6

Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılan ürünlerde 18 artarak 81'e yükseldi.

Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti - 7
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