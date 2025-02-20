Kebap ve köfteden domuz eti çıktı! Bakanlık 45 ürünü ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek ve taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Yapılan denetimlerde Konya'da faaliyet gösteren bir firmanın adana kebap ve köftesinde domuz eti tespit edildi. İşte Bakanlığın listesinde yer alan sahte ürün ve üreticiler......
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.