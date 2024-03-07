Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları

Mülk sahiplerine aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği verilecek.



Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.