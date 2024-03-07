Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları
5 ili kapsayan kentsel dönüşüm paketinin ayrıntıları belli oldu. Proje İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da uygulanacak. Kentsel dönüşüm kapsamında 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği verilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir’de 5 ili kapsayan kentsel dönüşüm paketinin ayrıntılarını açıkladı.
Şehirleri çok önemsediklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, Dünya Bankası ile imzaladıkları bir anlaşmayı hayata geçirdiklerinin müjdesini verdi.