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Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları

5 ili kapsayan kentsel dönüşüm paketinin ayrıntıları belli oldu. Proje İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da uygulanacak. Kentsel dönüşüm kapsamında 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği verilecek.

Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir’de 5 ili kapsayan kentsel dönüşüm paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Şehirleri çok önemsediklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, Dünya Bankası ile imzaladıkları bir anlaşmayı hayata geçirdiklerinin müjdesini verdi.

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Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları - 2

Bakan Özhaseki, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi”ni başlattıklarını açıkladı.

İşte projenin ayrıntıları...

Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları - 3

Proje İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da hayata geçirilecek. 5 ili kapsayan projede pilot il İzmir olacak.


Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları - 4

5 şehirde riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas alınacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunulacak.

Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları - 5

Mülk sahiplerine aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği verilecek.

Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.

Kentsel dönüşümde 2,5 milyon liraya varan kredi desteği | 5 ilde uygulanacak projenin ayrıntıları - 6

A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak. Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

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