Kesme altın nedir, neden yasaklandı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Alınan karar gereği kesme altına yasak geldi. Peki, kesme altın nedir, neden yasaklandı?

Kesme altın nedir, neden yasaklandı? - 1

Kesme altın, genellikle yatırım veya ziynet amaçlı kullanılan, belirli bir şekli veya baskısı olmayan altın türüdür. Adı, altının belirli ağırlıklarda kesilerek küçük parçalara ayrılmasından gelir. Özellikle Türkiye'de kuyumculuk sektöründe sıkça kullanılan bu terim, genellikle gram altın, hurda altın veya işçilik maliyeti düşük altın çeşitlerini tanımlamak için de kullanılır. Yatırımcılar genellikle düşük işçilik maliyeti nedeniyle bu tür altını tercih eder.

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Kesme altın nedir, neden yasaklandı? - 2

KESME ALTIN ÖZELLİKLERİ 

Saflık Oranı (Ayarı):

Genellikle 22 ayar veya 24 ayar olarak üretilir.

24 ayar altın %99,99 saf altındır ve en değerli formdur.

22 ayar altın %91,6 saflıktadır ve daha dayanıklıdır.

Ağırlık:

Genellikle gramaj bazında satılır (örneğin, 1 gram, 5 gram, 10 gram vb.).

Küçük yatırımcılar için düşük gramajlı seçenekler popülerdir.

Şekil ve Yapı:

Düz, ince ve levha benzeri bir yapıya sahiptir.

Kolay taşınabilir ve saklanabilir olması nedeniyle tercih edilir.

Kesme altın nedir, neden yasaklandı? - 3

KESME ALTIN NEDEN YASAKLANDI?

2025 yılında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın piyasasında suistimalleri önlemek ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle daha etkin mücadele etmek amacıyla, "kesme altın" veya "çekili altın" olarak bilinen ince şerit halindeki altınların satışına kısıtlama getirmiştir.

Kesme altın nedir, neden yasaklandı? - 4

Üzerinde barkod veya seri numarası bulunmayan kesme altınlar, sahte üretimlere ve dolandırıcılıklara zemin hazırlamaktadır. Bu durum, hem yatırımcıların mağdur olmasına neden olmakta hem de piyasada güvensizlik yaratmaktadır. Bu düzenleme, altın piyasasında güvenilirliği artırmak ve yatırımcıları korumak amacıyla hayata geçirilmiştir.

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