Kesme altın nedir, neden yasaklandı?

KESME ALTIN ÖZELLİKLERİ

Saflık Oranı (Ayarı):



Genellikle 22 ayar veya 24 ayar olarak üretilir.



24 ayar altın %99,99 saf altındır ve en değerli formdur.



22 ayar altın %91,6 saflıktadır ve daha dayanıklıdır.



Ağırlık:



Genellikle gramaj bazında satılır (örneğin, 1 gram, 5 gram, 10 gram vb.).



Küçük yatırımcılar için düşük gramajlı seçenekler popülerdir.



Şekil ve Yapı:



Düz, ince ve levha benzeri bir yapıya sahiptir.



Kolay taşınabilir ve saklanabilir olması nedeniyle tercih edilir.