Kesme altın nedir, neden yasaklandı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Alınan karar gereği kesme altına yasak geldi. Peki, kesme altın nedir, neden yasaklandı?
Kesme altın, genellikle yatırım veya ziynet amaçlı kullanılan, belirli bir şekli veya baskısı olmayan altın türüdür. Adı, altının belirli ağırlıklarda kesilerek küçük parçalara ayrılmasından gelir. Özellikle Türkiye'de kuyumculuk sektöründe sıkça kullanılan bu terim, genellikle gram altın, hurda altın veya işçilik maliyeti düşük altın çeşitlerini tanımlamak için de kullanılır. Yatırımcılar genellikle düşük işçilik maliyeti nedeniyle bu tür altını tercih eder.