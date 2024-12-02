Kestane kebap cep yakıyor
Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti cep yakıyor. Kestanenin kilosu tezgahta 1.000 liraya satılıyor.
Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu.
Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu.
Ancak kestane fiyatları bu yıl cep yakıyor.
Kestane satıcıları artan maliyetler nedeniyle fiyatları yükseltti.
Kestane fiyatları geçen yıla göre yüzde 70 arttı.
Tezgahta kestanenin 250 gramı 250 lira, 500 gram 500 lira, 750 gram 750 lira ve 1 kilogram kestane 1.000 liradan satılıyor.