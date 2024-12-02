Kestane kebap cep yakıyor

Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti cep yakıyor. Kestanenin kilosu tezgahta 1.000 liraya satılıyor.

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Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu.

NTVPARA HABERLERİ

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Ancak kestane fiyatları bu yıl cep yakıyor.

Kestane satıcıları artan maliyetler nedeniyle fiyatları yükseltti.

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Kestane fiyatları geçen yıla göre yüzde 70 arttı.

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Tezgahta kestanenin 250 gramı 250 lira, 500 gram 500 lira, 750 gram 750 lira ve 1 kilogram kestane 1.000 liradan satılıyor.

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