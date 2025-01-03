Kıdem tazminatı hesaplama 2025: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Kıdem tazminatı tavanında yeni rakamı merak eden binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Enflasyon verileriyle birlikte kıdem tazminatı tavanında da yükseliş yaşanacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı hesapmlama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yapılan yüzde 30'luk zam sonrası kıdem tazminatı taban tutarı da güncellenerek. 26 bin 4 liraya yükselmişti. Şimdi ise gözler kıdem tazminatı tavan ücretine çevrildi. Kıdem tazminatı tavanı, devlet memurlarına uygulanan en yüksek devlet memuru maaşı esas alınarak belirlenir ve yıllık olarak güncellenir.