Kıdem tazminatı hesaplama 2025: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavanında yeni rakamı merak eden binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Enflasyon verileriyle birlikte kıdem tazminatı tavanında da yükseliş yaşanacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı hesapmlama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı hesaplama 2025: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? - 1

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yapılan yüzde 30'luk zam sonrası kıdem tazminatı taban tutarı da güncellenerek. 26 bin 4 liraya yükselmişti. Şimdi ise gözler kıdem tazminatı tavan ücretine çevrildi. Kıdem tazminatı tavanı, devlet memurlarına uygulanan en yüksek devlet memuru maaşı esas alınarak belirlenir ve yıllık olarak güncellenir.

NTVPARA HABERLERİ

Kıdem tazminatı hesaplama 2025: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? - 2

KIDEM TAZMİNATI TABANI NE KADAR OLUR?

Enflasyon beklentileri çerçevesinde 41 bin 827 liradan 46 bin 920 liranın üzerine çıkacak. Yeni rakam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.


Kıdem tazminatı hesaplama 2025: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? - 3

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

Kıdem tazminatı hesaplama 2025: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? - 4

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplama yapılırken işçinin brüt maaşı ve sürekli olarak aldığı ek ödemeler (örneğin yol, yemek yardımı) dikkate alınır. Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü:

Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı

Örnek Hesaplama:

Brüt Ücret: 26.004 TL (2025 yılı asgari ücret brüt tutarı)
Çalışma Süresi: 5 yıl
Toplam Kıdem Tazminatı = 26.004 TL × 5 = 130.020 TL

Bu tutardan sadece damga vergisi kesilir. 2025 yılı için damga vergisi oranı %0,759'dur.

Damga Vergisi: 130.020 TL × 0,00759 = 987,85 TL
Net Kıdem Tazminatı: 130.020 TL - 987,85 TL = 129.032,15 TL










Kıdem tazminatı hesaplama 2025: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? - 5

Bu hesaplama, 2025 yılı asgari ücret brüt tutarı ve damga vergisi oranı kullanılarak yapılmıştır. Farklı brüt ücretler ve çalışma süreleri için sonuçlar değişecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER