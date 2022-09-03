Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? (2022 kıdem tazminatı tavan fiyatı hesaplama)

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 12:58
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? sorusu, çalıştığı iş yerinden ayrılacak olan veya işten çıkartılan kişiler tarafından merak ediliyor. 2022 kıdem tazminatı tavan fiyatı hesaplama ekranıyla birlikte, işten ayrılırken ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz.
Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.
Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması sonrasında asgari ücrete gelen ara zamla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan genelge sonrasında Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.
(Not: İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır)
Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.
Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.
Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.