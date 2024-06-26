Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Enflasyon beklentilerine göre kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak.
Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak.
Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.