Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar

TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET TAVANI

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.



Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselecek.



Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.