Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı güncel kıdem tazminatı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.



Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.



Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile açıklanıyor.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.