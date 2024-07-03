Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı güncel kıdem tazminatı
Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi , temmuz ayı memur maaşı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte yeni kıdem tazminatı tavanına odaklandı. Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı. Açıklanan enflasyon verisine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti yükseldi. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. İşte, 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı...