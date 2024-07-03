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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı güncel kıdem tazminatı

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi , temmuz ayı memur maaşı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte yeni kıdem tazminatı tavanına odaklandı. Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı. Açıklanan enflasyon verisine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti yükseldi. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı güncel kıdem tazminatı - 1

Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. İşte, 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı...

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı güncel kıdem tazminatı - 2

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NETLEŞTİ

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli oldu.

Kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da memur maaşı zam oranıyla netleşti.

Zam oranı ile birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da değişti.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı güncel kıdem tazminatı - 3

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı 41 bin 827 liraya yükseldi.

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı güncel kıdem tazminatı - 4

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile açıklanıyor.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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