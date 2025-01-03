Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025

Kıdem tazminatı tavanında yeni rakamı merak eden binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklanmıştı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte kıdem tazminatı tavanında da yükseliş yaşanacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte 2025 zammı sonrası kıdem tazminatında yeni tavan tutarı...

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025 - 1

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yapılan yüzde 30'luk zam sonrası kıdem tazminatı taban tutarı da güncellenerek. 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı, devlet memurlarına uygulanan en yüksek devlet memuru maaşı esas alınarak belirlenir ve yıllık olarak güncelleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025 - 2

MEMUR ZAMMINDA SON DURUM

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025 - 3

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı. 41.827 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2025 ocak zammıyla birlikte 46. 658 TL oldu.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025 - 4

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplama yapılırken işçinin brüt maaşı ve sürekli olarak aldığı ek ödemeler (örneğin yol, yemek yardımı) dikkate alınır. Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü:

Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı

Örnek Hesaplama:

Brüt Ücret: 26.004 TL (2025 yılı asgari ücret brüt tutarı)
Çalışma Süresi: 5 yıl
Toplam Kıdem Tazminatı = 26.004 TL × 5 = 130.020 TL

Bu tutardan sadece damga vergisi kesilir. 2025 yılı için damga vergisi oranı %0,759'dur.

Damga Vergisi: 130.020 TL × 0,00759 = 987,85 TL
Net Kıdem Tazminatı: 130.020 TL - 987,85 TL = 129.032,15 TL










Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025 - 5

Bu hesaplama, 2025 yılı asgari ücret brüt tutarı ve damga vergisi oranı kullanılarak yapılmıştır. Farklı brüt ücretler ve çalışma süreleri için sonuçlar değişecektir.

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