Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025
Kıdem tazminatı tavanında yeni rakamı merak eden binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklanmıştı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte kıdem tazminatı tavanında da yükseliş yaşanacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte 2025 zammı sonrası kıdem tazminatında yeni tavan tutarı...
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yapılan yüzde 30'luk zam sonrası kıdem tazminatı taban tutarı da güncellenerek. 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı, devlet memurlarına uygulanan en yüksek devlet memuru maaşı esas alınarak belirlenir ve yıllık olarak güncelleniyor.