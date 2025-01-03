Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama 2025

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplama yapılırken işçinin brüt maaşı ve sürekli olarak aldığı ek ödemeler (örneğin yol, yemek yardımı) dikkate alınır. Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.



Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü:



Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı



Örnek Hesaplama:



Brüt Ücret: 26.004 TL (2025 yılı asgari ücret brüt tutarı)

Çalışma Süresi: 5 yıl

Toplam Kıdem Tazminatı = 26.004 TL × 5 = 130.020 TL



Bu tutardan sadece damga vergisi kesilir. 2025 yılı için damga vergisi oranı %0,759'dur.



Damga Vergisi: 130.020 TL × 0,00759 = 987,85 TL

Net Kıdem Tazminatı: 130.020 TL - 987,85 TL = 129.032,15 TL





















