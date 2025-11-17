Kilogramı 600 bin TL'yi buluyor... Denemek için ekmişti, dünyanın en pahalı bitkisini yetiştirdi
17.11.2025 11:41
İHA
Denemek için ektiği 250 metrekarelik tarlasında dünyanın en pahalı baharatını yetiştirdi.
Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki harita mühendisi Mehmet Ulucan, Kuruçay mevkiindeki yaklaşık 250 metrekarelik arazisinde katma değerli bir ürün yetiştirmek için araştırma yapmaya başladı.
Yaptığı araştırmalar neticesinde safranla tanışan Ulucan, tarlasının olduğu bölgedeki iklim şartlarının Türkiye'de safranın merkezi olarak bilinen Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle aynı olduğunu öğrendi.
Deneme amacıyla Ağustos ayında tarlasına safran eken Ulucan, ilk hasadını yaptı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak gösterilen ve kilogramı 600 bin TL'ye alıcı bulan safranı yetiştirmeyi başaran Ulucan, ilçede yaşayan vatandaşların da bu ürünle tanışarak yetiştirmesi için destek sağlamak istediğini ifade etti.
Ulucan, safran bitkisinden yaptığı çay ve reçeli, tarlasını ziyaret eden İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ile vatandaşlara ikram etti.
Safran bitkisini sadece can suyunu vererek beslediğini dile getiren Mehmet Ulucan, "Doğup büyüdüğüm bu topraklarda ne yapabiliriz, kırsal kalkınma üzerine nasıl bir çalışma yapabiliriz, derken safran bitkisi karşımıza çıktı. Safran bitkisiyle ilgili bir araştırma yaptık. Bizim bu bölgede Anadolu safranının ne kadar değerli olduğunu tespit ettik." dedi.
Yetiştirdikleri safrandan reçel ve çay yaptıklarını ifade eden Ulucan, "Ürettiğimiz safranın reçelini yaptık, çayını yaptık ve lokumunu da yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Şimdi çok daha yoğun bir talep görüyor. Bunun gramı toptan 500 TL'ye satılıyor. Bugün Mısır çaresine kapalı çarşıya gittiğimizde, bizim ürettiğimiz Anadolu safranının gramı 750-800 TL civarında, İran safranı 400 TL, İspanyol safranı 500 TL civarında satılıyor." diye konuştu.