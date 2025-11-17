Kilogramı 600 bin TL'yi buluyor... Denemek için ekmişti, dünyanın en pahalı bitkisini yetiştirdi

Yaptığı araştırmalar neticesinde safranla tanışan Ulucan, tarlasının olduğu bölgedeki iklim şartlarının Türkiye'de safranın merkezi olarak bilinen Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle aynı olduğunu öğrendi.

Deneme amacıyla Ağustos ayında tarlasına safran eken Ulucan, ilk hasadını yaptı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak gösterilen ve kilogramı 600 bin TL'ye alıcı bulan safranı yetiştirmeyi başaran Ulucan, ilçede yaşayan vatandaşların da bu ürünle tanışarak yetiştirmesi için destek sağlamak istediğini ifade etti.