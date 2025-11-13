2006 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı’nda üstün lezzet ödülüne laik görülen Butko zeytini yurdun dört bir yanından ilgi görüyor.

“DOĞDUĞUMUZDAN BERİ BU İŞİ YAPIYORUZ”

Üretici Hüseyin Aktürk, zeytinin geçen yılki kadar verimli olmadığını ifade ederek, “Zeytin hasadı yapıyoruz. 12 metre merdivenin üzerine çıkarak zeytin topluyoruz. Kimi yerden 10 kilo kimi yerden 50 kilo topladığımız oluyor. Bu işi doğduğumuzdan beri yapıyoruz. Geçen sene 1,5 ton zeytinim oldu. Bu sene o kadar zeytin olmaz gibi duruyor. Kilosu da 350-400 liradan satılıyor. Yazları, arazime gelip zeytinimi toplayıp İstanbul’a dönüyorum” dedi.