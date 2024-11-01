Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde

Her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon rakamları, kira zammında önemli bir rol oynuyor. Temmuz 2024’te sona eren yüzde 25 kira artış sınırı ile birlikte TEFE- TÜFE oranları önem kazandı. TÜİK, enflasyonu hesaplamak için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanıyor. Peki, kasım ayı ira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde - 1

TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklayarak birçok sektörde fiyatlandırma politikalarını etkiliyor.Her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira zammı üzerinde önemli bir etkiye sahip.Ekim ayı enflasyon verileri açıklandığında, Kasım 2024 için kira artış oranı belirlenecek.

NTVPARA HABERLERİ

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde - 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonu hesaplamak için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini kullanıyor. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,97 ve yıllık %49,38 artış göstermişti.

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde - 3

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Ekim ayı enflasyon rakamları, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde - 4

Bu enflasyon verilerinin ardından Kasım ayı kira artış oranı da netleşecek.

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