Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde

TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklayarak birçok sektörde fiyatlandırma politikalarını etkiliyor.Her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira zammı üzerinde önemli bir etkiye sahip.Ekim ayı enflasyon verileri açıklandığında, Kasım 2024 için kira artış oranı belirlenecek.