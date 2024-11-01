Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon rakamları, kira zammında önemli bir rol oynuyor. Temmuz 2024’te sona eren yüzde 25 kira artış sınırı ile birlikte TEFE- TÜFE oranları önem kazandı. TÜİK, enflasyonu hesaplamak için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanıyor. Peki, kasım ayı ira artış oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklayarak birçok sektörde fiyatlandırma politikalarını etkiliyor.Her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira zammı üzerinde önemli bir etkiye sahip.Ekim ayı enflasyon verileri açıklandığında, Kasım 2024 için kira artış oranı belirlenecek.